Slechts één chauffeur onder invloed tijdens weekendcontroles

Buurtbewo­ners niet blij met verhoogde boomperken voor de opritten: “Daar is wél een goeie reden voor”, zegt de stad

“Een kinderwagen kan niet meer passeren nu het voetpad zo smal is. Onze wagen geraakt niet meer op de oprit.” Buurtbewoners van de Irisstraat in Aalst zijn helemaal niet blij met de vernieuwde boomspiegels. Vroeger waren die zonder verhoogde betonnen rand, nu mét. “Een antwoord op de klimaatverandering”, luidt het bij de stad. Stedelijk boomexpert Bart Backaert legt uit hoe dat in elkaar zit.