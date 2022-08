Slagerij De Deyn kondigt na 90 jaar sluiting aan: "Afronding van een mooi verhaal”

ErpeDe legendarische slagerij De Deyn langs de Gentsesteenweg aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe sluit in oktober definitief de deuren. Dat maakten Marie-Anne en Guy, derde generatie van de slagersfamilie, meteen na de heropening na hun verlof bekend.

Met de stopzetting komt een einde aan 90 jaar familie ambacht. “We maakten de droom van onze grootouders tot een succes, maar nu is het tijd om onze dromen na te streven... en te stoppen met de zaak”, plaatsten ze op hun sociale media. Tot april 2020 waren zus en broer nog samen met ouders Etienne en Marie-Louise aan de slag in de zaak. Het coronavirus sloeg ongemeen hard toe waarna beide tachtigers overleden met amper vier dagen verschil. Een zware klap voor Marie-Anne en Guy. Zij besloten hun openingsuren aan te passen om meer tijd te hebben voor de belangrijke dingen in het leven.

Opvallendste daarbij was de actie van Guy en zijn kersverse echtgenote Kim om in december vorig jaar als alternatief voor hun huwelijksfeest hun eigen ‘Kimmerguybos’ te planten. “Omdat we verliefd zijn op elkaar en op bossen”, klonk het toen. Welke richting zus en broer nu uitgaan, is nog niet duidelijk. “We hebben de kracht gevonden om verder te gaan en hebben alle vertrouwen dat terug iets moois ons leven zal verrijken.” Rentenieren is daar niet bij. “We zijn niet ‘binnen’ en hebben geen lottopot gewonnen en zullen binnenkort dus opnieuw op de arbeidsmarkt te vinden zijn.”

Een overnemer voor de slagerij wordt niet gezocht. “Samen met onze ouders hebben we steeds afgesproken als slagerij De Deyn stop, het ook echt stopt bij onze familie.” De beslissing is slecht nieuws voor de trouwe klanten. “En uiteraard zullen we hun en ons personeel missen. We zijn dan ook dankbaar voor de warmte en vriendschap die we mochten voelen.” De sluiting is gelukkig nog niet voor meteen. “Zaterdag 22 oktober zullen we de laatste keer onze deuren openen.”

