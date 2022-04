Scoutslokaal Kievit op Steenberg wordt voetbalkantine: jeugdbeweging moet (tijdelijk?) naar voetbalveld KFCO Burst

Erpe-MereHet kunstgrasterrein op het gemeentelijk domein Steenberg wordt vanaf volgend seizoen de thuisbasis voor reserven en eerste ploeg van fusievoetbalclub Erpe-Mere United. “Omdat de combinatie van voetbal met scouts op zondagnamiddag geen goed idee is, werd in gemeenschappelijk overleg beslist de jeugdbeweging te verhuizen.”

Vier jaar nadat eind 2018 het gloednieuwe scoutslokaal ter vervanging van de versleten houten barakken op Steenberg werd ingehuldigd, krijgen de padvinders van Erpe-Mere (tijdelijk?) een ander onderkomen. “Iets waarvoor de scouts zelf vragende partij waren omdat ze qua ledenaantal uit hun voegen barsten”, aldus jeugdschepen Tom Van Keymolen (CD&V).

Als oplossing kocht de gemeente net de woning naast het benzinestation aan de inrit van het domein Steenberg aan. “Bedoeling was en is om dat gebouw grondig te renoveren en de ingang volledig aan de achterzijde gericht naar het domein Steenberg te oriënteren.” De renovatie is echter nog niet gestart en de verplichte verhuis van eerste ploeg en reserven van voetbalclub Erpe-Mere United naar het kunstgrasveld - omdat het huidige terrein aan de Lindekouter is afgekeurd voor tweede nationale en geen uitstel werd verkregen - zorgt voor andere noden.

Quote Een kantine is voor een sportclub een levensader, maar het drankpunt dat in het scoutslo­kaal komt wordt geen derde horecaspe­ler op het domein Schepen Tom Van Keymolen (CD&V)

“Een kantine is voor een sportclub een levensader. Voor de tijd dat beide ploegen op Steenberg moeten spelen - in afwachting van de realisatie van de sportsite op het terrein van het vroegere FC Mere - zullen we het scoutslokaal inrichten als drankpunt.” Dat zal enkel tijdens wedstrijden open zal zijn. “Het wordt dus geen derde horecaspeler op het domein, want de uitbating zal volgens de voorwaarden van de concessie moeten gebeuren in overleg en met de uitbater van de kantine van de sporthal”, benadrukt Van Keymolen.

Daarnaast meent de gemeente dat de gelijktijdige combinatie van jeugdbewegingsactiviteiten en wedstrijden van een ploeg die in tweede nationale speelt op het domein Steenberg geen goed idee is. De combinatie met een nieuwe reeks zomerconcerten, eventuele optredens in EMotia en sportactiviteiten in de sporthal heet “minder problematisch” te zijn. “Daarom hebben we de scouts voorgesteld om tijdelijk te verhuizen naar de accommodatie van voetbalclub KFCO Burst langs de Oudendijk.” Die club, die niet wenst mee te stappen in het grote fusieverhaal van EM United, speelt komende zondag 1 mei haar allerlaatste wedstrijd alvorens op te houden te bestaan.

Quote De stopzet­ting van voetbal­club KFCO Burst geeft ons de kans scouts Kievit naar daar te verhuizen. Misschien willen ze nadien wel niet meer terug Schepen Tom Van Keymolen

“En daardoor is deze oplossing een beetje een geluk bij een ongeluk.” Voor de scoutsleden betekent de nieuwe locatie een verhuis van drie kilometer. “Maar doordat Burst voor jeugdbewegingen momenteel een blinde vlek is, hoeft dat geen slecht nieuws te zijn.” Van Keymolen ziet alvast heel wat troeven in de nieuwe locatie. “De jeugdbeweging zal daar niet gestoord worden door andere activiteiten, enige gebruiker zijn en heeft bovendien een beekje en bosje ter beschikking voor avontuurlijke spelen.”

Hoe lang de verhuis naar Burst noodzakelijk zal zijn, blijft onduidelijk. De oorspronkelijke straffe taal van “hooguit een voetbalseizoen” vooraleer de voetbalsite in Mere klaar zou zijn, durft Van Keymolen duidelijk niet meer herhalen. Enige tijdsindicatie die gegeven wordt is “geruime tijd”. Of scouts Kievit nadien terugkomt, is onzeker. En als dat al zo is, is het niet meer naar het nieuwbouwlokaal aan het kunstgrasveld. “Die ruimte is beter geschikt als multifunctioneel lokaal waar iets gedronken kan worden, maar misschien voelen de scouts zich zo goed thuis in Burst dat ze niet meer terug willen komen.”

Volledig scherm Scouts Kievit verhuist vanaf volgend werkjaar naar de site van voetbalclub KFCO Burst die ophoudt te bestaan. © Google Maps

Volledig scherm Eind 2018 kreeg Scouts Kievit een gloednieuw lokaal boven de kleedkamers van het kunstgrasveld op het domein Steenberg in Erpe-Mere. © Koen Moreau

Volledig scherm Eind 2018 kreeg Scouts Kievit een gloednieuw lokaal boven de kleedkamers van het kunstgrasveld op het domein Steenberg in Erpe-Mere. © Koen Moreau

Volledig scherm De gemeente Erpe-Mere kocht het huis aan de inrit van Steenberg om daar eventueel scouts Kievit te huisvesten. © Koen Moreau

Volledig scherm Voetbalclub KFCO Burst langs de Oudendijk. © Google Streetview