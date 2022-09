Scouts Kievit helemaal klaar voor werkjaar op nieuwe locatie aan voetbalplein KFCO Burst: “Het wordt hier geweldig!”

Erpe-MereVanaf nu kunnen jongelui uit Erpe-Mere en omgeving zich wekelijks helemaal uitleven op de nieuwe uitvalsbasis van scoutsgroep Kievit langs de Oudendijk in Burst. De scouts moest plek ruimen op het gemeentelijk domein Steenberg na de promotie van voetbalclub EM-United en de (tijdelijke) verhuis van die club naar het kunstvoetbalveld daar. “Maar ook hier in Burst hebben we alles om ons uit te leven.”

De verplichte verhuis die de gemeente in april aankondigde kwam voor de scoutsgroep als een verrassing en koude douche. De jeugdbeweging huisde vanaf de eerste dag van haar bestaan in 2009 op het domein Steenberg. Eerst in de oude versleten houten barakken en sinds eind 2018 in een degelijke nieuwbouw. Dat in combinatie met een gedreven leidingploeg en de enorme bos- en speelruimte vlakbij zorgden de voorbije jaren voor een mooie groei van de jeugdbeweging.

Straffe troeven

“We hadden al die jaren inderdaad een prachtige locatie ter beschikking, maar de tijdelijke oplossing met de gebouwen en terreinen van de gestopte voetbalclub KFCO Burst heeft eveneens straffe troeven”, verzekert groepsleidster Eva Van Sande. Vooreerst heeft de jeugdbeweging voor het eerst een volledig domein met (voetbal)velden en een bos exclusief ter beschikking en dat bovendien naast een avontuurlijk beekje. “Daardoor gaan we hier zeker evenveel en wellicht zelf nog leukere dingen kunnen doen als voorheen”, belooft ze.

De oude maar heel ruime voetbalkantine wordt het hoofdlokaal. “Op Steenberg hadden we daarnaast ook nog twee kleinere lokalen en die zijn hier niet meteen aanwezig.” Wel aanwezig is een degelijke keuken die ideaal is voor kookactiviteiten, een uitgebreid sanitair blok, douches en immens veel bergruimte. “Wat dat betreft, zitten we hier veel beter dan op Steenberg.” In nood zouden eventueel de kleedkamers nog als lokaal gebruikt kunnen worden. “Maar die zijn qua inrichting minder geschikt en dienen ook al als opslagplek.”

Stijgende energieprijzen

Het grotere lokaal, de komende winter en de stijgende energieprijzen vormen echter geen financieel probleem voor de scoutsgroep. “Net als zowat alle andere jeugdbewegingen draagt de gemeente niet alleen de kost van onze lokalen, maar ook die van de energievoorzieningen. We mogen dus helemaal niet klagen over de ondersteuning die we krijgen”, benadrukt Van Sande. Toch belooft ze dat de jeugdbeweging zuinig zal omspringen met energie. “We zijn per slot van rekening scouts die liefst van al buiten onze activiteiten houden en zich niet laten afschrikken door wat regen of kou.”

Met een 25-koppige leidingploeg en een kleine 200 leden is de scoutsgroep stilaan een van de grootste jeugdbewegingen in Erpe-Mere. Extra leden zijn nog welkom, maar om alles haalbaar te houden met de huidige leidsters en leiders in het nieuwe lokaal wordt het aantal leden van de takken wel beperkt. “Bij onze kapoenen - dat zijn de allerkleinsten van het eerste en tweede leerjaar - zijn er nog zeven plaatsen, Bij de daaropvolgende kawellen zijn er nog 17 plaatsen, bij de pioniers nog 31 en bij de jonggivers nog 32 plaatsen.”

Wie wil kennismaken met de jeugdbeweging is welkom op zondagnamiddag van 14 tot 17 uur aan de Oudendijk 14 in Burst. Inschrijven kan via scouts-kievit.stamhoofd.be. Meer info over de werking bij leiding, via www.scoutskievit.be of via Facebookpagina ‘Scouts Kievit’.

