Schrijver/muzikant, poppenkastspeler en regisseur Gerrit Caudron (65) brengt comedy met ‘En nu is het aan mij’

ErpeBij het Aalsterse poppentheater Aabazjoer heeft Gerrit Caudron uit Erpe al ruim 20 jaar letterlijk - en ook alleen letterlijk - de touwtjes in handen. Daarnaast heeft de man er een rijk gevuld verleden als muzikant opzitten. Op aangeven van Raf Coppens slaat hij vanaf dit jaar een nieuwe weg in met zijn eigen komische eenman show ‘En nu is het aan mij’.

“Een terugkeer naar mijn prille muziekjaren toen we met ‘Joep en gedaan’ in de ruime regio toerden”, vertelt Caudron. “Niet dat we bijster goed waren, maar onze zanger was een gigantisch showbeest en de liedjesteksten bevatten een heel hoog humorgehalte.” Iets wat een poos terug ter sprake kwam in een babbel met de Dendermondse komiek Raf Coppens. “Die gaf me de voorzet om, nu ik op mijn 65 net in pensioen ging, als komiek solo te gaan.”

Het resultaat is een ferme brok stand up comedy van één uur en tien minuten dat in april als ‘try out’ wordt opgevoerd in Herberg Koning Ezel in Lede en in Eethuis Knabbel en Babbel Bierbuik in Mere. “Iets totaal anders waarvoor ik toch wel gezond nerveus ben”, bekent Gerrit. “Je zit dan ook met je neus op het publiek. Je voelt meteen of de mayonaise pakt. Dat is spannend, maar anderzijds weet je dan ook waar je nog moet bijsturen.” Droom is om een tour te doen langsheen culturele centra en jeugdhuizen.

Belgium Rock Concours

“Dat was toch ferm plezant als jonge gast toen we met Nightcap zelfgeschreven Engelstalige muziek brachten en vervolgens met onze Nederlandstalige zelfgeschreven muziek met ‘Schudden voor gebruik’ de tweede plek behaalden in het Belgium Rock Concours, op dat moment de tegenhanger van Humo’s Rockrally.” Wat volgde was een tournee met de twee achtergrondzangeressen ‘De spiraaltjes’ voor de CJP-pop promenade. “Helaas gooiden we - omdat de Vlaamse muziekbranche toen in een diep dal zat - na een paar jaar de handdoek in de ring net voor de komst van VTM. Dat was wellicht het domste wat ik ooit deed.”

De geschiedenis levert in elk geval wel straffe verhalen op. Zo kan Gerrit vandaag nog zeggen dat Clouseau destijds in het voorprogramma van zijn groep speelde. “Een redelijk cassant nummer met als titel ‘ Hollanders’ dat ik schreef nadat ik uren achter een trekhut gehangen had en mijn onwil om de laatste strofe iets positiever te maken, brak ons daarbij helaas zuur op. Ons voorprogramma kreeg een platencontract en ons liedje was uitgespeeld”, lacht Gerrit.

Iets waar de man nu veertig jaar later gelukkig geen spijt van heeft. “Ik heb altijd de muziek geschreven die ik wou schrijven en waar ik achter stond. Op een bepaald moment was dat samen met Ferre Bernauw tegen een tempo van één nummer om de veertien dagen voor platenmaatschappij BMG Ariola. Dat was er wat over, maar nummers en composities schrijven, kostte ons gelukkig weinig moeite.”

Iets dat helaas wel veranderde rond de 50-ste verjaardag van Gerrit. “Ik deed toen een hersenbloeding en sindsdien kan ik geen noten meer lezen. Ik schrijf nog steeds, maar nu is dat op gevoel en gehoor.” Dat het ritme desondanks nog goed zit, bewees Gerrit intussen met twee musicals en verschillende zelfgeschreven toneelstukken. “En die ervaring neem ik nu mee naar mijn eigen comedyshow waarin heel wat avonturen te beleven vallen.”

Voorstellingen

Wie die avonturen wil meebeleven of Gerrit wil boeken kan contact opnemen via gerrit.caudron@skynet.be. Beide voorstellingen in Lede zijn volzet en de extra try out in de Bierbuik te Mere op woensdagavond 26 april om 20 uur loopt stilaan vol. Inkom is gratis maar reserveren verplicht.

