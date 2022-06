Schorsing korpschef Lacaeyse opnieuw verlengd: stand van zaken onduidelijk

Nochtans was het op aansturen van het parket dat de man destijds geschorst werd omdat er meerdere lopende onderzoeken waren naar zijn handel en wandel. Het parket zegde daarom haar vertrouwen in de lopende samenwerking op en verplichte zo onrechtstreeks het politiecollege van Erpe-Mere/Lede om dezelfde handeling te stellen. Over de inhoud van de onderzoeken werd en wordt officieel met geen woord gerept.

Afluisterschandaal

Meest voor de hand liggende schending die aanleiding gaf tot de beslissing zijn de vaststellingen van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) omtrent onterecht en ongeoorloofd cameragebruik in verhoorlokalen de in mei 2021 bekend raakten. De omschrijvingen van de lopende onderzoeken met ‘valsheid in geschrifte’, ‘schending van het beroepsgeheim’ en ‘inbreuken op de privacy’ tonen echter aan dat er meer aan de hand was of zou kunnen geweest zijn.

Bronnen dicht bij het onderzoek suggereerden eerder dat een relatie van de korpschef met een aspirant politieman te familiair zou zijn geweest en dat daarbij ook – al dan niet bewust - vertrouwelijke informatie zou gelekt zijn. Verder zou er tevens een vermoeden van inmenging zijn wat betreft een lopend onderzoek van de ‘Cellen Patrouille en Toezicht’ — dat is de Gerechtelijke afdeling van de Federale Wegpolitie — van FGP Antwerpen en mogelijke examenfraude of beïnvloeding bij politieschool Paulo waar Lacaeyse gastdocent was. Evenmin valt uit te sluiten dat er nog andere – mogelijk zuiver in privésfeer – onderzoeken lopende zijn.

Comité P

De voorbije dagen en weken verschenen opnieuw onderzoekers van het comité P op de werkvloer van het - onder invloed van en dankzij Lacaeyse tot stand gekomen – nieuwe politiecommissariaat langs de Hoogstraat in Lede. Minstens een onderzoek is bijgevolg zeker nog lopende. Of de andere onderzoeken afgerond zijn, is niet duidelijk. De in gerechtelijke kringen circulerende informatie dat Lacayese voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling zou verschenen zijn en daar zou doorverwezen zijn naar de correctionele rechtbank wou het parket van Oost-Vlaanderen bevestigen noch ontkennen.

Een jaar na de eerste schorsing besliste het politiecollege van Erpe-Mere/Lede voor de derde keer op rij de schorsing van de korpschef voor een periode van vier maanden te verlengen. De leden van het korps en de leden van de politieraad werden hiervan per email op de hoogte gebracht. Dat gebeurde met een niet mis te verstane waarschuwing omtrent de noodzakelijk te handhaven discretie “in het belang van het onderzoek” en om het “vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen is niet te schaden”.