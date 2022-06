Schooljuf Leen (42) start in bijberoep online snoep- en geschenkwinkeltje Atelier Zoë: “Genoemd naar overleden oma”

Nochtans was het samenstellen en maken van geschenk- en snoepmanden iets wat Leen, beroepshalve juf van het eerste leerjaar in de Sint-Franciscusschool in Burst, heel graag deed. “Op die manier creatief bezig zijn, was mijn ding.” Toen door corona en de sluiting van de winkel haar flexijob ophield, zocht ze iets anders.

“Maar omdat ik niks vond, besloot ik uiteindelijk zelf de sprong te wagen en ging ik zoek naar kwaliteitsproducten.” In eerste instantie verkoopt ze die zonder fysieke winkel. Plannen om het onderwijs vaarwel te zeggen heeft Leen overigens niet. “Daarvoor sta ik veel te graag in de klas en ik zou de kinderen ook niet kunnen missen”, verzekert ze. Dat neemt niet weg dat ze zich nu echt creatief kan uitleven met haar tweede passie.

“Als ik een geschenkje of box maak voor een feestje, communicant, geboorte, bedrijf, verjaardag, moederdag of vaderdag probeer ik steeds voor een passende decoratie en opmaak te kiezen. Op die manier kan ik een beetje van mijn eigenheid in mijn producten steken.” Die producten zijn heel divers. “Een box met zoetigheden, liever iets hartigs of toch in de richting van aperitief en tapenades? Alles is mogelijk”, lacht Leen.

Daarnaast houdt ze met haar winkeltje Atelier Zoë tevens de herinnering aan haar oma in leven. “Zij is recent gestorven en ik had een super goede band met haar. Omdat zij als kleermaakster in een atelier werkte en gek was op zoetigheden koos ik als naam ‘Atelier Zoë’. Zo is ze niet helemaal weg en blijft ze steeds een beetje bij mij.”

Kleine online bestellingen zijn in principe de volgende (werk)dag klaar. “Voor grotere hoeveelheden reken je best op een week.” Ophalen, opsturen en gratis aan huis levering in de buurt zijn mogelijk. Meer info op www.atelierzoe.be of via 0486/74.09.94.