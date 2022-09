Schooljaar Sint-Franciscusschool ging als een raket van start

Lede Inschrij­vin­gen kinderop­vang woensdagna­mid­dag starten op 1 september

Het einde van de zomervakantie is in zicht. IBO ‘t Klavertje in Lede bereidt zich volop voor op het nieuwe schooljaar. Kinderen kunnen er binnenkort weer terecht voor buitenschoolse opvang. De inschrijvingen voor opvang op woensdagnamiddag openen op 1 september.

24 augustus