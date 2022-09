Schepen (her)opent wijnspeciaalzaak in voor detailhandel verboden KMO-zone: “Maar het is helemaal geen winkel”

Erpe-MereDe verhuis van Wijnhandel Jolie van schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) van naast café De Fijne in Bambrugge naar de nieuwe KMO-zone Exit18 op site De Swaef vlakbij het spoorwegviaduct in Erpe, doet de wenkbrauwen fronsen. Op die site is een expliciet verbod voor detailhandel, maar tijdens de gemeenteraad dinsdagavond klonk het zowel bij CD&V en N-VA dat zij geen overtreding zagen. Van Vaerenbergh zelf reageert dat het “helemaal niet om een winkel gaat”, maar “dat hij de perceptie tegen heeft”.

“Gezien de stijgende energieprijzen en de verschuiving van bijna al onze particuliere verkoop naar het internet met thuislevering besloten we onze winkel te sluiten en onze groothandel voortaan te huisvesten in de loods die we al even huurden voor opslag op de site De Swaef”, vertelt de man. Een site waar, net zoals in eender welke KMO-zone, expliciet verboden is om aan detailhandel te doen. “En daar ben ik me van bewust en dat is ook niet de bedoeling”, reageert de man meteen duidelijk.

Quote Met (her)opening wilden we onze klanten duidelijk maken dat onze wijnhandel niet ophoudt te bestaan Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V)

Toch gaf een enorme publiciteitscampagne omtrent de verhuis van de zaak via huis-aan-huisbedeling, mailing en sociale media een andere indruk. Daarin gaat het steeds over een ‘verhuis’ en een ‘(her)opening’ in een ‘nieuw pand en showroom’ met de aankondiging van een particuliere promotiecampagne van 6+1 gratis flessen wijn. De affiche op de oude winkellocatie en een aanhangwagen op de steenweg aan de nieuwe locatie geven dezelfde indruk.

Perceptieprobleem

“Ik geef toe dat ik daardoor de perceptie tegen heb, maar ik wou onze klanten duidelijk maken dat onze wijnhandel niet ophoudt te bestaan”, aldus de schepen. De nieuwe locatie is inderdaad geen echte winkel. “En dat hoeft ook niet. We werken tegenwoordig quasi uitsluitend naar professionele klanten of online.” Dit weekend is er wel een grote opening. “En daarvoor zijn veel mensen uitgenodigd zoals heel wat zaken doen bij een verhuis of (her)opening.”

Quote Wij hebben geen kennis van zaken die van de in de vergunning opgelegde voorwaar­den afwijken Schepen Reinold De Vuyst (N-VA)

De plannen van Van Vaerenbergh zorgden tijdens de gemeenteraad dinsdagavond wel voor algemene maar toch duidelijke vragen aangaande de plannen en eventuele vergunningen voor de site door oppositiepartijen STERK! en Open Vld. Schepen van Ruimtelijke Ordening Reinold De Vuyst (N-VA) reageerde daarop dat kleinhandel steeds verboden is in een KMO-zone. Hij wees er tevens op dat er volgens hem geen sprake is van een inbreuk op de vergunning. “Een opendeurweekend of stockverkoop vormen geen probleem, want uitzonderlijke zaken zijn in een KMO-zone wel toegelaten”, aldus de man. Die stelde verder “geen kennis te hebben van andere zaken die zouden afwijken”.

Klacht indienen

Een standpunt dat volmondig werd bijgetreden door burgemeester Hugo De Waele (CD&V). “Indien jullie weet hebben van zaken die niet door de beugel kunnen dan moeten jullie daarover bij de bevoegde instanties klacht indienen zodat zij dat kunnen onderzoeken en vaststellen.” Afwachten of dat nodig blijkt en of iemand dat ook daadwerkelijk durft doen. Van Vaerenbergh maakt zich geen zorgen. “Na 34 jaar in de politiek ben ik gewoon dat men geregeld de man in plaats van de bal speelt, maar ik had mijn laatste gemeenteraad als schepen toch anders gezien”, besluit die.

