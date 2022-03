Samentuin ’t Hofgeluk gaat tweede jaar in: “Leuker tuineren en ideaal om van elkaar te leren”

AaigemAfgelopen weekend gingen de vaste ‘tuiniers’ van samentuin ’t Hofgeluk langs Eetsvelde op de grens van Aaigem en Bambrugge opnieuw van start. “Maar iedereen die zin heeft om in groep op een ecologische manier te (leren) tuinieren, gezellig buiten aan het werk te zijn en nieuwe mensen te leren kennen, is nog steeds welkom.”

Het concept is bijzonder eenvoudig: samen een tuin onderhouden. “Maar om toch ietwat structuur te hebben, werken we met zes plantvakken waarvoor steeds iemand verantwoordelijk is”, vertelt initiatiefneemster Ariane Heystraeten. Dat wil overigens niet zeggen dat die persoon enkel in zijn vak komt. “Iedereen werkt overal, maar op die manier is duidelijk hoe en waaraan we best werken.”

Labyrint met plantvakken

De groene weide waarop ’t Hofgeluk vorig jaar startte, werd zo deels een ecologische samentuin in de vorm van een labyrint. In dat labyrint worden in afzonderlijke vakken groenten, kruiden, bloemen en verfplanten gekweekt. Aan de rand van het perceel werd afgelopen winter een gemengde haag, fruitbomen en -struiken aangeplant. “Zodat mensen maar ook insecten en andere dieren er voedsel en beschutting vinden.”

Wie mee wil helpen, is van harte welkom. “Elke veertien dagen werken we samen, en dat afwisselend op zaterdag en zondag, in onze tuin.” Lidgeld is er niet. “Maar we appreciëren het als je wat zaden, plantjes of materiaal om mee te werken meebrengt.” Aan het einde van de rit wordt de opbrengst gedeeld en verdeeld.

Samen is leuker

“En in het traject daarheen, leer je heel wat bij”, vertelt Bram Verfaille uit Erembodegem. “Een beetje ten koste van mijn eigen tuin, maar de tips die ik hier kreeg maken dat helemaal goed’”, lacht die. Buurvrouw Melissa Linthout kwam anderhalf jaar geleden in Aaigem wonen. “In volle corona met weinig gelegenheid om mensen te leren kennen, was dit perfect en daarnaast weet je samen meer dan alleen en is samen ook leuker”, vertelt zij. Ook de vingers van Leen Van Impe werden flink groener bij ’t Hofgeluk.

Kennismaken met samentuin ’t Hofgeluk kan tijdens de start van het nieuwe moestuinseizoen op zondag 20 maart. “Tussen 14 en 16 uur is iedereen welkom om meer te leren over onze werking en een praatje te slaan met onze moestuiniers.” Wie meteen aan de slag wil, kan helpen met het aanplanten van een wilgenhut. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Samentuin ’t Hofgeluk

Eetsvelde 11, Aaigem (Erpe-Mere)

thofgeluk.blogspot.com

of op facebook: T Hofgeluk

thofgeluk@gmail.com

Volledig scherm In Samentuin 't Hofgeluk langs Eetsvelde in Aaigem wordt elke veertien dagen samen getuinierd. © Koen Moreau

