’s Nachts in beide rijrichtingen slechts twee rijstroken op E40 tussen Erpe-Mere en Aalst

Dat is noodzakelijk voor het aanmaken van doorsteken door de middenberm zodat het verkeer tijdens de effectieve werken rond de werfzone en in de richting van Gent over een tijdelijke brug over de rechtstreekse spoorlijn Gent-Brussel kan rijden. Om die tijdelijk brug te bereiken wordt de E40 tijdelijk deels verlegd over de Blauwenbergstraat en Lange Ommengangstraat. Beide straten worden bijgevolg afgesloten tussen het nieuwe kerkhof van Erpe en de eerste huizen in de Blauwenbergstraat in Erpe.