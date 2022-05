Rukwind blaast toegangspoort kerkhof weg: vrouw bedolven onder puin

Erpe-Mere BELOOFD IS BELOOFD. Komt er een nieuwe sportsite aan Sint-Ba­vo? Zijn de gemeente­dien­sten beter bereikbaar? En komen er extra maatrege­len tegen waterover­last?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren zes beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Erpe-Mere, een gemeente die de voorgaande jaren zwaar investeerde in nieuwe gebouwen voor jeugd, sport, cultuur, veiligheid en onderwijs.

12 mei