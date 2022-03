Rooseveltlaan terug open voor verkeer vanaf donderdag 17 maart

Omwille van de ‘onverwachte’ daling van de temperatuur onder de 10° Celsius was het tot nu toe niet mogelijk de werken te finaliseren door asfalt te gieten. Het mooie weer zorgt er nu (hopelijk) voor dat die klus wel kan gebeuren. Hierdoor is er van dinsdag 15 maart 7 uur tot en met donderdag 17 maart 7 uur totaal geen verkeer mogelijk. Ook bewoners mogen niet door het vers gegoten asfalt rijden. Op donderdag 17 maart verdwijnen vervolgens in principe alle omleidingsborden en wordt de weg opnieuw opengesteld voor alle verkeer.