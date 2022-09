Romanschrijver Jeroen Olyslaegers te gast in EMotia tijdens 'Literatour’

Na een eerdere passage van Lize Spit in Denderleeuw en Chris De Stoop in Haaltert is Olyslaegers op woensdag 22 september te gast in cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere. “Jeroen Olyslaegers is een geweldige verteller en toont hoe achter een woeste, wervelende pen een minzame, openhartige en warme man schuilgaat”, aldus de organisatoren. Dat hij een geweldige verteller is weet ieder die zijn laatste roman ‘Wildevrouw’ las. Daarin belichtte Olyslaegers de geschiedenis van Antwerpen ten tijde van de 16de eeuw. Eerder schreef de man ook het meermaals bekroonde ‘WIL’, een beklijvende roman over de Tweede Wereldoorlog.