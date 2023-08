Rijbewijs ingetrokken nadat dronken bestuurder vluchtheuvel ramt

Aalst is vierde grootste hondenstad van Vlaanderen: “De stad telt 17.000 geregi­streer­de honden en daarom vernieuwen we de hondenlos­loop­zo­nes”

Aalst is de vierde grootste hondenstad van Vlaanderen, met ongeveer 17.000 geregistreerde honden. De stad Aalst besloot daarom om extra te investeren in de hondenlosloopzones. De eerste die helemaal af is, is die aan de Keizershalparking.