Restaurant Die Volstruis bestaat 20 jaar: “Struisvogelvlees is een calorie- en vetarme delicatesse”

“Een bewuste keuze. Zeker toen we van start gingen. Mensen waren wel nieuwsgierig, maar in elk tafelgezelschap waren en zijn er mensen die struisvogel net iets te exotisch vinden”, vertellen zaakvoerders Leen en Michael. Dat was ook het eerste idee toen broer Frederik in 1994 het idee lanceerde om na stopzetting van de ouderlijke zaak samen in bijberoep een struisvogelboerderij te starten.

“Dat was iets nieuw en ongekend, maar wel een avontuur”, lacht Michael. Uit de boerderij volgden al snel nieuwe projecten. Terwijl broer Frederik een struisvogelslagerij startte, opende Michael in 2002 restaurant Die Volstruis om mensen te laten kennismaken met de nieuwe delicatesse. “Ik volgde in avondonderwijs een opleiding tot kok en droomde van een eigen pannenkoekenhuisje, maar dat is er nooit gekomen.” Vanaf dag één ging het voor Michael en partner Leen loeihard.

“De interesse was immens.” Dat bleek ook toen Die Volstruis, Zuid-Afrikaans voor struisvogel, deelnam aan de Open Bedrijvendag. “Ik herinner me dat ik stomverbaasd was toen net voor de start op de radio werd omgeroepen dat er een file was ter hoogte van de struisvogelfarm op de N46.” Die dag verwelkomde men liefst 10.000 bezoekers. “En ook onze Struisvogelfeesten en Afrikaanse avonden waren heel populair als kennismaker met struisvogelvlees. Dat bevat overigens tot tien keer minder vet dan varkensvlees en is half zo mager als kip.”

Door de vogelpest verdwenen de struisvogels van het erf en broer Frederik zocht andere oorden en interesses op. “We hebben nog even geprobeerd om zijn zaak mee draaiend te houden, maar die combinatie was te moeilijk.” De interesse voor het restaurant en het struisvogelvlees bleef al die jaren tot in de ruime omtrek bestaan. Al zorgde de voorbije coronaperiode wel voor een ommezwaai en een zijproject met een eigen ZENgin waarvan intussen al twee varianten bestaan.

“Noodgedwongen zijn we toen naast ons restaurant opnieuw deels in loondienst gaan werken en ook vandaag merken we dat er tijdens de week door het massale telewerk nog steeds minder interesse is vanuit de bedrijven in de buurt”, vult Leen aan. Zij vond bij de dienst Toerisme van stad Aalst een halftijdse job die beter aansluit bij haar passie en opleiding communicatie en Michael is nu ook verantwoordelijke beenhouwerij bij TechniGO!, het vroegere KTA, in Aalst.

Daardoor is het restaurant voortaan enkel geopend op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag. “Op die manier is de combinatie best aangenaam. We hebben meer tijd voor onze zoon Tristan die intussen 15 jaar is en we genieten geregeld van een avondje padel. In loondienst werken geeft overigens heel wat minder stress en verplichtingen, maar Die Volstruis blijft onze passie. Wat mij betreft doen we er nog 20 jaar bij”, drukt Michael meteen de geruchten omtrent een eventuele stopzetting of verkoop de kop in.

