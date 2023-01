Renovatiewerken Sint-Bavokerk vallen fors duurder uit

Kerksken Weduwe (81) 'bingoko­ning' Willy Michiels kritiek na zware brand, Roemeense mantelzor­ger (59) van vrouw overleden

In de woning van Lisette De Ryck, weduwe van ondernemer en oud-burgemeester Willy Michiels, heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zware brand gewoed. De vrouw en haar mantelzorger, een Roemeense 59-jarige vrouw die bij de bejaarde vrouw inwoonde, waren nog in de villa toen de hulpdiensten arriveerden en moesten geëvacueerd worden. De mantelzorger bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De weduwe is nog altijd in levensgevaar.

5 januari