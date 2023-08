Vlaamse subsidies voor scholen: “Geld voor nieuwe of vernieuwde schoolge­bou­wen”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert vlak voor de start van het nieuwe schooljaar bijna 10 miljoen euro in 31 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Deze investeringen zorgen voor nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen voor honderden leerlingen en leerkrachten. Er gaat ook geld naar Aalsterse scholen.