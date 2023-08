Raymond van het Groenewoud in zaal Torengalm

ONWEER­STAAN­BA­RE DRANG. John laat zich verleiden tot bankover­val, maar gaat na proces vrijuit: “Hij heeft zich laten meeslepen door een slechte geest”

John Scheerlinck is de eerste Belg ooit die vrijgesproken werd op basis van onweerstaanbare drang, artikel 71 van het strafwetboek. De timmerman was geen moordenaar of verkrachter maar wel ... een meeloper. Hij overviel in 1975 mee een bank in Sint-Lievens-Houtem. Niemand had een schrammetje, door de schamele buit kreeg de hold-up de bijnaam ‘de kwartjeszaak’, en toch kwam de hele zwik voor het hof van assisen. Zijn advocaat? Niet toevallig Jef Vermassen.