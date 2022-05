Rammers brengt punk, wave en metal uit de jaren 80 op Steenberg

Daardoor krijg je er een mix van leden en ex-leden van Kreationist, Snapklone Society en Rumble Creep die net voor de lockdowns de handen in elkaar sloegen. “Maar in tegenstelling tot de projecten waarmee we bezig zijn of waren, spelen we met Rammers enkel covers voor het plezier”, vertelt Luc Coppens aka Luke Headtrip. Daarbij worden enkele Nederlandstalige verrassingen op het publiek los te laten. “Kort samengevat: we staan te popelen om zaterdag voor het eerst als groep samen het podium te betreden.” Het blijft overigens niet alleen bij dat optreden. Op zaterdag 9 juli speelt Rammers om 18 uur ook op de kermis van Burst.