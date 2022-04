Propere lucht in gemeentelijke basisschool Schatteneiland: “Ook nuttig in post-coronatijdperk”

BurstDe gemeentelijke basisscholen Schatteneiland en de Schatkist stappen mee in het wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Luchtreiniging in de klas’ van professoren Bert Blocken en Marc Van Ranst. Erpe-Mere kocht hiervoor vier professionele luchtreinigingstoestellen aan. “Het project zal ons veel leren over de meerwaarde van luchtreinigers”, zeggen burgemeester Hugo De Waele en schepen van Onderwijs Johan Van Vaerenbergh.

Het project ‘Luchtreiniging in de klas’ wordt geleid door professoren Bert Blocken, Marc Van Ranst, dr. Ir. Leen Peeters en hun onderzoeksteams van de universiteiten van Leuven en Eindhoven. Aan de hand van dit onderzoek wil het team nagaan in welke mate een professioneel luchtreinigingstoestel besmettingen in een klasgroep kan tegengaan. “Als gemeentebestuur vinden we dit project zeer interessant en willen we vooral onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen”, zeggen burgemeester Hugo De Waele en schepen van onderwijs Johan Van Vaerenbergh.

Concentratie verhogen

Ook vervangend directeur Ann De Langhe is enthousiast. “Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen les krijgen in een gezonde omgeving. De afgelopen maanden werd er les gegeven met open ramen en deuren. Samen met andere maatregelen hebben we er zo voor gezorgd dat we op geen enkel moment de school hebben moeten sluiten en hebben we de verspreiding van het coronavirus binnen de schoolmuren kunnen beperken. Nu willen we nog een stapje verder gaan. Les krijgen in een lokaal met zuivere lucht zal het energiepeil en de concentratie bij de leerkrachten en de leerlingen verhogen. Kinderen met allergie en astma zullen daarenboven veel minder klachten hebben", zegt ze.

Luchtkwaliteit meten

De luchtreinigingstoestellen werden ondertussen binnengerold in vier klassen van de lagere school GBS Schatteneiland in Burst. Ze zullen er continu de luchtkwaliteit monitoren en op basis van die gegevens de lucht reinigen. In de vier andere klassen waar geen toestellen staan, wordt enkel de luchtkwaliteit gemeten. GBS de Schatkist in Erondegem beschikt al over mechanische ventilatie, dus daar wordt ook enkel de luchtkwaliteit gemeten.

Aantal zieken bijhouden

“Hopelijk kunnen we ooit over het post-coronatijdperk spreken. Maar ook na corona kunnen deze toestellen van grote waarde zijn. Luchtreinigers halen onder andere de aërosolen die we uitademen - en die dus virus kunnen bevatten - uit de lucht. Gedurende de looptijd van het project wordt het aantal zieken in de klassen met luchtreinigers, maar ook in de klassen zonder luchtreinigers bijgehouden", vult stafmedewerker veiligheid Hendrik Brantegem aan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een 1000-tal klaslokalen in zowel Vlaanderen als Nederland. Aan het einde van het project wordt de balans opgemaakt. Dan gaat het onderzoeksteam alle gegevens van alle locaties vergelijken, waaronder ook het aantal positieve besmettingen in elke klas.