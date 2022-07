Promotie voetbalclub Erpe-Mere United maakt uitwijken naar Steenberg onmogelijk voor risicowedstrijden

De eerste ploeg van de club verhuist naar die plek aangezien de voetbalbond het huidige terrein langs de Lindekouter in Bambrugge afkeurde en de gemeente (nog) geen alternatief realiseerde op het voormalige voetbalplein van FC Mere langs de Sint-Bavoweg in Mere. De tijdelijke oplossing is echter ver van ideaal. Het terrein afsluiten en een grote kantine ontbreken. In het door de scouts ontruimde lokaal aan het kunstgrasveld - dat kantine wordt - mogen om veiligheidsredenen maximum een 70-tal mensen aanwezig zijn. Een tribune ontbreekt en voor risicowedstrijden met veel toeschouwers zoals te verwachten bij de aanhang van onder meer KSC Lokeren en Eendracht Aalst is de alternatieve locatie ongeschikt.