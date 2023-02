Priester Patrick Bourgoignie (68) verlaat parochie: volledige gemeente valt zonder priester

Haaltert KIJK. Inbreker verstopt zich in vals plafond van Delhaize maar valt op slechtst mogelijke moment naar beneden

In de nacht van woensdag op donderdag hebben twee mannen ingebroken in de Proxy Delhaize op de Bruul in Haaltert. Het alarm ging meteen af waardoor de politie snel ter plaatse kwam en een eerste verdachte kon arresteren. De tweede verdachte zat verstopt in het vals plafond, maar viel naar beneden op het moment dat de politie de winkel doorzocht.

26 januari