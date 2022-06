Pop-up skatepark aan Steenberg blijft tot het einde van de zomervakantie staan

Oordegem/Lede Aankoop sportdo­mein Putbos niet zo onmogelijk als beweerd: Hield gemeentebe­stuur essentiële info achter?

De bewering van gloednieuw burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V) dat de overname van het Putbosstadion “voor een kleine gemeente financieel onhaalbaar is” blijkt niet helemaal correct. “Wij achterhaalden dat de gemeente het domein kon aankopen en de betaling spreiden over 10, 15 of zelf 20 jaar. Dat is een totaal ander verhaal”, aldus Jan Lievens van oppositiepartij N-VA.

