Politiecombi crasht op weg naar dringende interventie: agenten moeten uit wagen bevrijd worden door brandweer

“Onze interventieploeg was onderweg naar een dringende interventie, maar de vaststellingen gebeuren door de collega’s van een naburige zone”, aldus hoofdcommissaris Luk Lacaeyse van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede. “Beide agenten zijn met zware - maar gelukkig niet levensbedreigende - verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Zeker is dat de combi met zwaailichten reed. Of het geluidssignaal in werking was, is niet duidelijk. Door het ongeval was tijdens de ochtendspits slechts een rijstrook beschikbaar. Dat, in combinatie met de afgesloten spoorwegbrug tussen Erondegem en Ottergem, zorgde voor ellenlange files op en rond de Oudenaardsesteenweg.