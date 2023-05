Politiebaas ontkent dat er afgeluisterd werd in commissariaat: “Ik wilde komaf maken met profiteurs binnen het korps en daar heeft men mij nu op afgerekend”

Nucleaire Geneeskun­de van ASZ breidt uit: “Ook de apparatuur krijgt een belangrij­ke upgrade”

De dienst Nucleaire Geneeskunde van het ASZ op campus Aalst is volop aan het innoveren. “Niet alleen wordt de dienst uitgebreid en in een heel nieuw jasje gestoken. Ook de apparatuur krijgt een belangrijke upgrade met een nagelnieuwe SPECT-CT, die nog nergens anders in België gebruikt wordt. Die maakt gebruik van gammastralen en röntgenstralen om patiënten te scannen”, zegt het ziekenhuis.