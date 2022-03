Politie waarschuwt: “Verdachte ‘verpleegster’ probeert medicijnen te stelen”

“Maandagmiddag ontvingen we hierover verschillende meldingen uit Fierensveld en Biezenstraat.” Het scenario is steeds hetzelfde. “Ze stelt zich voor als een verpleegster in opleiding. Ze maakt zich niet kenbaar en verzwijgt ook de naam van de school. Ze vraagt of ze de woning mag betreden om een aantal vragen te stellen.” Daarvoor verplaatst ze zich te voet van huis naar huis. “Ze heeft een klein boekje met post-its vast en stelt vragen over leeftijd, gezondheid, mobiliteit, operaties en welke medicatie ze in huis hebben.”