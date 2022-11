Politie onderschept gestolen werkmateriaal... en zoekt nu naar de eigenaar(s)

“Op vrijdag 18 november onderschepten onze ploegen drie personen ie in het bezit waren van slijpschijven, nagelpistolen, een koffer met schroevendraaiers, een schroefmachine ed. Volgens ons onderzoek gaat het om gestolen goederen waarvan momenteel nog niet geweten is waar en wanneer deze machines werden gestolen. We zijn dus op zoek naar mensen die in tussen dinsdag 15 en vrijdag 18 november, vermoedelijk in de buurt van de Leedsesteenweg, slachtoffer werden van diefstal”, aldus de politie. Wie bestolen werd en zijn spullen herkent, kan dat laten weten tijdens de kantooruren bij de lokale recherche via het telefoonnummer 053/60.18.18.