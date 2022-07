Politie net te laat om zwalpende chauffeur van weg te halen: E40 versperd na zwaar ongeval

“Ik vermoed dat we al vanaf Affligem achter deze wagen reden. Het was echt niet om aan te zien”, vertelt een chauffeur die meteen nadat het ongeval gebeurde stopte om hulp te bieden. “De wagen zwenkte van links naar rechts, over de pechstrook en rakelings langs andere wagens.” Omdat het duidelijk was dit het een kwestie van tijd was voor dit grondig fout zou lopen, verwittigde onder andere deze man de politie.