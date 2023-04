Politie betrapt snelheidsduivels: 99 km/u door Keerstraat en 103 km/u over Gentsesteenweg

Dit jaar van 34 naar meer dan 40 (se­mi-)publieke laadpalen én er komt een laadpalen­kaart

De gemeente Erpe-Mere profiteert van wegenwerken in Erondegem om dit jaar nog extra laadpalen te plaatsen. Ook aan het rondpunt in Mere komt een laadpaal en op de carpoolparking aan de E40 is een snellaadstation in opbouw. Daarmee zal dit jaar de kaap van 40 (semi-)publieke laadpalen worden gerond.