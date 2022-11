Poging tot mazoutdiefstal uit vrachtwagen

Aalst/Erpe-Mere/Merelbeke Indrukwek­ken­de operatie om deel snelweg boven spoorweg veilig te slopen: E40 richting Brussel weekend lang afgesloten tussen Merelbeke en Aalst

In een tijdspanne van 55 uur worden dit weekend op de E40 tussen Erpe-Mere en Aalst de rijhelft van de snelweg richting Brussel over spoorlijn L50A uitgebroken en een tijdelijke spoorbrug over de sporen geschoven. Een huzarenstuk waarvoor alles minutieus gepland is én de snelweg richting Brussel tussen Merelbeke en Aalst volledig wordt afgesloten.

25 november