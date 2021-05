Pijnlijk: politiewagen negeert enkele rijrichting (en dat vinden mensen die beboet werden niet fijn)

De begeleidende tekst bij het filmpje is hard. “Politie neemt het enkel richting ‘proefproject’ dat sinds 1 september 2020 werd ingevoerd zelf niet zo ernstig… () Geen blauw zwaailicht en geen sirene dus duidelijk geen urgentie!” Dat de bewoners die tegen de enkele rijrichting zijn geregeld hard worden aangepakt - onder meer omdat ze regelmatig als protest al hun wagens op straat parkeren zodat ouders hun wagen niet meer kwijt raken in de buurt - en worden weggezet als enkelingen met onrealistische voorstellen, zorgt voor heel wat frustraties.

Dan zien dat de politie zelf de maatregelen negeert, is duidelijk de druppel. Toch tonen de beelden geen echte overtreding. Daarvoor start het filmpje net te laat. Het bord dat de enkele rijrichting aanduidt staat iets verder. Indien de agent vertrok voor de woning van waaruit het filmpje gemaakt werd, is er eigenlijk geen sprake van een overtreding.

Naar aanleiding van het filmpje dook al snel een tweede ‘incident’ op. Recent fotografeerde een boze automobilist - die zelf eerder beboet was wegens fout parkeren op het voetpad aan de bushalte tegenover de Sint-Vincentiusschool in Aaigem - ook al een combi die volgens de man ‘op dezelfde plek' stond als waar hij beboet werd. Op de foto is te zien dat de lichten van de combi branden en dat de wielen schuin staan. Of de combi stationeerde of een uitwijkmanoeuvre maakte voor een ander voertuig kan op basis van de foto dus evenmin met absolute zekerheid worden uitgesloten.