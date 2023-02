Personeel cultuurdienst onterecht als kost voor Cultuurhuis EMotia gerekend

Lede Vlaams en Belgisch Kampioen Bart (32) eindigt op 14de plaats op WK virtueel wedstrijd­fiet­sen: “Teleurge­steld maar ook trots”

Zaterdagavond nam de 32-jarige jurist Bart Van Den Eeckhaut uit Lede deel aan het Wereldkampioenschap esport wielrennen in het Schotse Glasgow. De verplaatsing daarheen viel goed mee want Bart fietst via het virtueel fietsprogramma Zwift vanuit de bureauruimte bij hem thuis. “Op die manier kan ik vlot trainen, maar een rit buiten in het zonnetje is nog net iets leuker.”