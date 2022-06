Permanent vakantiegevoel dichtbij huis: Deze exotische tuin verwacht je niet in een woonwijk

ErpeDe vlieger nemen om te genieten van een tropisch paradijs is voor Noëlla De Troyer (56) en Jef Van Hauwermeiren (62) uit Erpe niet nodig. Na een reis onder de palmbomen van Turkije kochten ze hun eerste palmboompje. Dit weekend waan je je ter gelegenheid van Open Tuinen in hun tuin met vijver, zwembad en volières te midden van een woonwijk direct in een ver en zonnig land.

Voor de tweede keer stellen Noëlla en Jef hun tuin open ter gelegenheid van Open Tuinen van de Landelijke Gilde. “Een ideaal moment om te tonen dat je met een relatief kleine oppervlakte heel wat kan doen”, vertellen ze. Iets dat ze zelf langzaamaan ontdekten en opbouwden. “We zijn hier in 1990 komen wonen en hadden eerste een klassieke boerentuin met wat groenten, maar de grond daarvoor bleek niet ideaal..”

Een reis naar Turkije zorgde voor een drastische ommezwaai waarna de in 1998 eigenhandig uitgegraven vijver net iets anders omringd werd. “Op dat moment hebben we gekozen voor een dicht beplante tuin.” Na een verjaardagsgeschenk van een klein palmboompje van 50 centimeter kwamen er meer palmbomen, een hele resem tropische planten en iets hoger gelegen ingewerkt opbouwzwembad. “En om alles nog groener te maken, verhuizen na de winter heel wat kamerplanten uit onze veranda naar de tuin.”

Een tuin waar vandaag de allereerste palmboom meer dan 5 meter hoog is en er intussen nog een zestal iets kleinere exemplaren staan. “Met een prijs van 2 euro per centimeter zijn die alleen al wel wat waard.” Iets verderop staat een Cycas revoluta of vredespalm. “Een plant van ongeveer 375 euro en zo zijn er hier nog heel veel. Berekenen voor hoeveel geld in onze tuin staat, is onbegonnen werk.” Gelukkig is niet alles aangekocht. “Vaak kopen we de planten klein of kweken we er zelf mee.”

In elk geval zijn Noëlla en Jef dagelijks met hun tuin in de weer. “Bijna dagelijks speuren we het internet af naar de ideale extra – bij voorkeur wintergroene – planten en als we pakweg Pairi Daiza bezoeken doen we massa’s nieuwe ideeën op. Na een strenge winter moeten we ook al eens voor vervanging van enkele planten zorgen, maar dat blijft gelukkig heel beperkt.” Toch benadrukken de twee dat hun tuin geen slavenarbeid vraagt. “Doordat alles zo dichtbegroeid is, komt er nauwelijks onkruid piepen.”

Met vijf gezellige terrasjes waarvan eentje in de serre met volière kan je op elk moment van de dag wel ergens in de tuin genieten. “Eigenlijk zijn we winter en zomer buiten tussen het groen te vinden.” Eveneens permanent aanwezig is het opgewekte gezang van vogels. “Ik heb al vele jaren vogeltjes, maar toen ik hun volière omvormde tot een tropische binnentuin bleek dat geen beste combinatie aangezien de kanaries de planten stuk pikten”, vertelt Jef.

Als oplossing verhuisden de kanaries naar een extra volière. De tropische serre werd vervolgens gevuld met diamantvinken, kapoetsensijs, binsenastrild, goudamandines, bruinborsten en rietvinken. “En met enkele nestkastjes komt daar geregeld spontaan nieuw leven bij.” Vlakbij de grote serre/volière van 12 op 4 meter en het tuinhuis vind je een voor de tuin atypische stukje gazon van vijf vierkante meter. “Dat is nodig om de droogmolen met ons wasgoed te zetten en moet bijgevolg blijven”, knipoogt Noëlla.

Een kijkje nemen in de tropische tuin van Noëlla en Jef kan dit weekend op zaterdag 2 en zondag 3 juli van 10 tot 18 uur. De tuin is te vinden in Schonegem 80, dat is de wijk langs de Lange Ommegangstraat tussen het nieuwe en oude kerkhof van Erpe. De toegang is gratis.

Volledig scherm Jef Van Hauwermeiren en Noëlla De Troyer verwelkomen tijdens de Open Tuinen bezoekers in hun tropische tuin langs Schonegem in Erpe. © Koen Moreau

