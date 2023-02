‘Patronaat by Coaster’ neemt vliegende start met Carla en Kristof: “In de voetsporen van grootvader en oud-burgemeester Frans”

Net geen 14 jaar baatten Carla De Leeneer (54) en Kristof Den Herder (50) de hippe bar Coaster in de Aalsterse Vlaanderenstraat uit. Nu starten ze een nieuw avontuur in het Patronaat in Mere. “Een foto uit de jaren ’50 van mijn grootouders hier achter de toog bij een recent artikel in Het Laatste Nieuws trok onze aandacht.”

Want inderdaad: Kristof is de kleinzoon van oud-burgemeester Frans Den Herder van de toen nog zelfstandige gemeente Mere. Destijds baatte hij samen met zijn echtgenote het parochiecafé Patronaat uit. “Ik heb hier dus een verleden waardoor het toch een beetje thuiskomen is”, vertelt Kristof. De zaak terugbrengen naar dat tijdperk is echter niet de bedoeling. “Integendeel. De voorbije jaren is alles hier wat stil blijven staan en daarin komt verandering.”

Volledig scherm In de jaren '50 zorgden burgemeester Frans Den Herder en zijn echtgenote voor de uitbating van het Patronaat in Mere. © RV

Quote De voorbije jaren is alles hier wat stil blijven staan en daarin komt verande­ring Kristof Den Herder

Honderd cocktails

De vzw Parochiale werken plant inderdaad grootschalige verbouwingswerken van de achterliggende zalen. “En net dat gegeven trok ons over de streep om hier een nieuwe start te maken.” Een start in stijl want zowat de integrale cocktailkaart van Coaster werd meegebracht. “Daardoor kan je hier nu uit 100 cocktails kiezen.” Eveneens prominenter aanwezig zijn tal van whisky’s. “Maar ook de knap samengestelde bierkaart van onze voorganger hebben we behouden waardoor we hier nu 450 verschillende soorten alcoholische dranken in de aanbieding hebben”, vult Carla aan.

Omdat Kristof van opleiding beenhouwer is en zich met een traiteursopleiding bekwaamde tot kok, wil hij, in navolging van de tapas in Aalst, op termijn ook in Mere eten op de kaart zetten. “Het idee is om met een uitgebreide eetkaart voor een kwalitatieve brasserie met verse bereidingen te zorgen. We willen ook eenmaal per maand in de kleine zaal een thema-avond voorzien waarbij je à la carte kan eten.”

De naam ‘Patronaat’ blijft behouden, maar Kristof en Carla voegen er wel ‘powered by Coaster’ aan toe. Een naam die verwijst naar de gedeelde passie van Carla en Kristof voor pretparken en rollercoasters. “In een gemiddeld jaar bezoeken we doorheen heel Europa toch een 70-tal parken.” Bezoeken die duidelijk inspireerden voor namen op de cocktailkaart.

Vroege Halloween

Inwoners van Mere mogen rond Allerheiligen ‘The Horror Maze’ verwachten. “In het café en de zalen zal een geanimeerd doolhof gebouwd worden waarin je snel 10 tot 15 minuten zoet bent. Bij Coaster trok dat vorig jaar 2.750 bezoekers.” De horror kwam echter al vroeger dan gepland. Tijdens de allerlaatste voorbereidingen ging de ladder waarop Carla aan het schilderen was onderuit. “Het gevolg was een vierdubbele breuk in de voet die inmiddels met succes geopereerd werd.” Desondanks opende het koppel, dat al 25 jaar alles samen doet, op de voorziene datum het Patronaat.

Extra verdieping

“Het is een beetje pikkelen en behelpen, maar we hebben er zin in.” Zodra Carla terug op de been is volgt de opening van een extra verdieping. “Vanaf begin maart zal het Patronaat daardoor uit twee verdiepingen bestaan. Op die manier komen er extra vergaderzalen en een ruimte voor cafésporten met tafelvoetbal, darts en wellicht ook een pooltafel.” Eveneens op de planning staat de heropening van de destijds grootste alternatieve platen- en cd-winkel Feedback. “Die krijgt binnenkort een plekje op de benedenverdieping van de oude burgemeesterswoning in de Bosstraat 31 in Mere.”

Volledig scherm Carla De Leeneer en Kristof Den Herder van Coaster in Aalst zijn de nieuwe uitbaters van het Patronaat in Mere. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.