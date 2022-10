Pastoor Roger Eeckhout (86) overleden

De uit Burst afkomstige man werd priester gewijd in 1960 en was achtereenvolgens aan de slag als leraar-prefect in het Sint-Maarteninstituur in Aalst, als onderpastoor in Oosterzele, en als pastoor van Steenhuize-Wijnhuize, Merelbeke en Gijzenzele. Daarnaast was hij aalmoezenier van de medische dienst Belgische strijdkrachten in Gent. De laatste jaren was hij onder meer actief in WZC Sint-Vincentius Aaigem, WZC Meredal en als gelegenheidspriester in de huidige Damiaanparochie van Erpe-Mere. De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 29 oktober om 10 uur in de Sint-Martinuskerk van Burst.