Paniek voor rokende wagen in Nijverheidsstraat

Erpe-Mere Vergeet padel, badminton­club Nilston lanceert met Pickleball nieuwe racket­sport

Voor wie graag een nieuwe racketsport ontdekt, maar minder te vinden is voor padel of daarnaast graag nog iets anders doet is ‘Pickleball’ dè opkomende sport. Die nieuwe sport met elementen van tennis, badminton en tafeltennis is in de Verenigde Staten immens populair en kan voortaan gespeeld worden in sporthal Steenberg.

7 juli