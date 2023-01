Paniek na aanrijding aan kruispunt Vijfhuizen

Sint-Lievens-Houtem Energie­huis SOLVA waarschuwt voor phishing mails over energiepre­mies

In heel Vlaanderen circuleren er momenteel e-mails waarin staat dat je in aanmerking komt voor een energiepremie bij het Energiehuis in je gemeente. Wie die premie wil ontvangen, moet enkel zijn of haar rekeningnummer bevestigen en enkele persoonlijke gegevens meedelen. “Doe dit niet”, waarschuwt algemeen directeur bij SOLVA Bart Wallays.

26 januari