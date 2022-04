Paardenslagerij Van Pollaert sloot zaterdag na bijna 100 jaar definitief de deuren: “Ik heb al veel geschreid”

MereMet een krop in de keel namen Vera Massez (64) en Alex Van Pollaert (65) zaterdag afscheid van hun klanten en hun paardenslagerij in de Doorsteekstraat in Mere. Het koppel gaat voortaan genieten van hun pensioen “en van onze drie kleinkinderen”.

Daarmee komt een einde aan de zaak die bijna honderd jaar geleden opgestart werd door Edmond Van Pollaert. “Dat was kort na de oorlog. Omdat mensen geen geld meer hadden, werd paardenvlees – net als vis op dat moment – een betaalbaar alternatief”, weet Alex. Toen de drie zonen Gustaaf, Louis en Florent opgroeiden, kregen zij elk hun taak. “Mijn vader Gustaaf bleef in de winkel en het slachthuis, Louis – die later nog OCMW-voorzitter werd – ging de baan op en Florent deed de markten.”

Naast de markten werd ook heel wat vlees aan huis geleverd. “Destijds gebeurde dat met de fiets, maar ook met paard en kar trokken we rond in alle dorpen in de regio.” Iets dat tot nu stand hield. “Ook ik leverde nog tot in bijvoorbeeld Ophasselt en Steenhuize.” Vaak was dat bij kinderen van kinderen van kinderen die het zo gewoon waren om bediend te worden door de slagerij Van Pollaert. “En bij heel wat klanten zijn we door onze wekelijkse bezoeken een beetje familie geworden. Die contacten ga ik hard missen”, bekent Alex met de tranen in de ogen.

Gerookte paardenworst

Het paardenvlees van Van Pollaert was dan ook wijd vermaard. “En dat viel te merken toen we onze sluiting bekendmaakten. Plots werden we overspoeld met extra bestellingen. Het was de laatste dagen extreem zwaar en veel sleuren, maar ergens doet dat ook deugd.” De gerookte paardenworsten – nog steeds naar het recept van grootvader Edmond - veroverden dan ook al bijna een eeuw Vlaanderen. “Destijds hadden we een klant die bij Renault in Vilvoorde werkte en bijna al zijn collega’s wilden onze worst hebben. Hij moest bijna met een remorque naar zijn werk rijden en ook mensen van aan de zee kennen de afrit Erpe-Mere”, lacht Vera.

Door de jaren heen zag Alex veel veranderen. “Bij mijn vader en grootvader was paardenvlees ‘arme mensen-‘vlees terwijl het nu net zoals vis meer bekeken wordt als een luxeproduct.” Tot haar pensioen stond Raymonda, de zus van Alex, in de winkel. “Toen zij stopte heeft mijn vrouw Vera haar eigen werk opgezegd om mij hier bij te staan.” Ook zoon Peter (35) is al zestien jaar een vaste waarde in de zaak. “En zijn vrouwtje Sabrina springt elk weekend naast haar eigen job bij in de winkel en ook onze dochter Nathalie steekt geregeld de handen uit de mouwen.”

Toch nemen zij de familiezaak niet over. “Zolang je met familie kan werken, is dat haalbaar. Maar we zien het niet zitten om het enkel met ons twee te doen en willen ook de beslommeringen met personeel niet”, vertelt Peter. Daarnaast ging de slagerij er al die tijd prat op levende Belgische paarden in te kopen en die zelf te slachten. “Alleen zo krijg je vers kwaliteitsvlees”, verzekert Alex. Die inkopen zorgden er voor dat Peter zich meer en meer op de handel in paarden ging toeleggen.

Paardenhandelaar

“En dat ligt me eerlijk gezegd veel beter”, vertelt die. Hij gaat daarom verder als paardenhandelaar. De slagerij zelf staat over te nemen. “Er zijn gesprekken met een geïnteresseerde kandidaat en als dat rond komt, zal ik die zeker nog enkele maanden in gang helpen”, verklapt Alex. Dat hij en Vera zaterdag hun eigen zaak definitief sloten, deed pijn. “Ik heb eerlijk gezegd al verschillende keren geschreid, maar je je kan je kinderen niet forceren en ik neem ze ook niks kwalijk”, besluit Alex.

Volledig scherm Oprichter Edmond (boven) en vlnr. Alex, Peter en Gustaaf Van Pollaert van de gelijknamige paardenslagerij in Mere. © Repro Moreau

Volledig scherm Het afscheidsbriefje bij paardenslagerij Van Pollaert in Mere veroorzaakte nog een stormloop aan bestellingen. © Koen Moreau

Volledig scherm De familiale paardenslagerij Van Pollaert in de Doorsteekstraat in Mere met vlnr. Vera, Alex, Nathalie, Peter, Sabrina en kleindochter Laurence. © Koen Moreau