Oud deken Paul Van Sande (83) overleden in WZC Avondzon

De uit Aaigem afkomstige eerwaarde werd in 1963 tot priester gewijd en deed vervolgens dienst in Sint-Martens-Latem, Zulte, Gent, Kerksken en Heldergem. In 1993 werd hij aangesteld als deken van Lede. In 1999 werd hij tevens dorpsherder voor Smetlede. Dat bleef hij tot zijn pensioering in 2008, maar ook nadien verzorgde hij nog heel wat eucharistievieringen. De uitvaart heeft plaats in de Sint-Niklaaskerk van Aaigem op donderdag 7 april om 11.15 uur.