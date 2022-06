Opnieuw zware klap op kruispunt Gentsesteenweg/Kuilstraat/Impestraat

Oordegem/Wichelen Atletiek­club Eerlijk Streven Wichelen komt opnieuw onder de vleugels van Vlierzele Sportief

De 250 leden tellende atletiekclub Eerlijk Streven (ACES) uit Wichelen is vanaf volgend seizoen niet langer een dochter van KRC Gent. “Om de atletieksport in de regio verder uit te bouwen zonder onze eigen identiteit te verliezen, besloten we als kern aan te sluiten bij Vlierzele Sportief”, luidt het in Wichelen.

31 mei