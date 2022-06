Opgedroogd beton op straat aan kruispunt Vijfhuizen

Erpe Mogelijke poging tot nachtelij­ke carjacking langs Gents­testeen­weg N9: “Plots werd het zijraam van mijn auto ingeslagen”

Damien Jamroziak uit Hofstade beleefde in de nacht van zaterdag op zondag een bang moment op de Gentsesteenweg N9 vlakbij het kruispunt Vijfhuizen in Erpe. Iemand die in het midden van de steenweg stond, deed de man stoppen en sloeg vervolgens een autoraam uit.

26 juni