Oordopjes aangeraden: nog vijf nachten zware geluidshinder voor heiwerken aan brug E40

Aalst Aalsterse Sien Stessens (12) pakt brons op Wereldkam­pi­oen­schap Tumbling

In een bijzonder zware reeks slaagde de 12-jarige turnster Sien Stessens uit Aalst er in om een quasi foutloos parcours af te leggen op de finale van het jeugdWK Tumbling in het Bulgaarse Sofia. Het meisje brengt brons mee naar huis.

24 november