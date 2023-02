Ontoereikende voetbalinfrastructuur op Steenberg nefast voor EM United: verplicht forfait tegen Eendracht Aalst

Een gevolg van de verplichte verhuis van eerste ploeg en reserven van voetbalclub Erpe-Mere United naar het kunstgrasveld op het domein Steenberg. Die verhuis was de enige oplossing nadat het terrein aan de Lindekouter in Bambrugge werd afgekeurd voor tweede nationale en de voetbalbond geen uitstel wou verlenen. Over de aangekondigde ontwikkeling van een nieuwe voetbalsite op de terreinen van het vroegere FC Mere blijft het intussen eveneens opvallend stil. Officiële aanvragen of openbare onderzoeken zijn daar nog niet gestart waardoor er weinig hoop is op een snelle oplossing.

De oorspronkelijke straffe taal van gewezen sportschepen en huidig burgemeester Tom Van Keymolen (CD&V) dat het “hooguit een voetbalseizoen” zou duren en “hopelijk tegen het najaar van 2023" de vernieuwde voetbalsite en een nieuwe sporthal in Mere klaar zou zijn, werd in april vorig jaar al stevig genuanceerd. Sindsdien wordt niet meer over timings gerept en lijkt er weinig te gebeuren. Daarnaast zal EM United als rode lantaarn volgend seizoen niet meer in tweede nationale aantreden waardoor de huidige problemen ook geen dringende oplossing meer behoeven. Wellicht is dat de reden waarom de politieke verantwoordelijken liever even de kat uit de boom kijken.