Ongelukkig einde voor scouts Bolderberg op E40 in Erpe-Mere: vrachtwagen met kampmateriaal gaat in vlammen op

“Ik was nochtans nog maar net vertrokken op de kampplek in Zottegem en in Wetteren de E40 opgereden”, aldus chauffeur Ludo Hayen van de firma Euro-Construct uit Nieuwerkerken in Limburg. “Plots merkte ik rook op en deden andere chauffeurs teken dat er iets loos was.” Ludo plaatste zijn vrachtwagen meteen op de pechstrook.

“Toen ik uitstapte, zag ik de vlammen en heb ik nog een poging ondernomen om het vuur te doven.” Passerende chauffeurs Thomas Van den Bergh en Andres Crick uit Aalst hielden eveneens halt. Andres, beroepshalve EHBO’er, stopte om te kijken of de chauffeur oké was. Thomas dacht aan de veiligheid. “Ik heb mijn bestelwagen met alarmknipperlichten en oranje zwaailichten op de eerste rijstrook gezet zodat we veilig konden blussen”, vertelt hij.

Juiste man op juiste plaats

Grootste hulp bij dat blussen was Dimitri De Decker uit Erpe-mere van de firma Braco brandbeveiliging uit Aalst. Hij was zonder discussie de juiste man op de juiste plaats. “Ik ben meteen gestopt en had heel wat grote brandblussers bij mij.” Daarmee kon de ontwikkeling van het vuur toch enigszins worden vertraagd. “Ik ben die mannen enorm dankbaar”, stelde chauffeur Ludo toen het vuur definitief gedoofd was en hij zag hoeveel brandblussers waren leeggespoten.

Toch was hij evenzeer onder de indruk over hoe weinig chauffeurs effectief halt hielden. “Met iets meer mensen hadden we misschien meer kunnen doen.” De lading brandde helemaal uit, maar de vrachtwagen bleef vrijwel onbeschadigd. “En dat is volgens mij enkel te danken aan de mensen die hier hulp boden. Daarvoor kan ik alleen maar merci zeggen.”

Voor de scoutsgroep heeft de brand geen onmiddellijke gevolgen. Het jaarlijks kamp zat er net op. Het materiaal dat verloren ging, zal uiteraard wel vervangen moeten worden. Door de brand was de rechterrijstrook en de afrit Erpe-Mere een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De hinder en vertraging voor het verkeer bleven relatief beperkt.

Volledig scherm De vrachtwagen geladen met kampmateriaal van scouts Bolderberg vatte dinsdagnamiddag vuur op de E40 in Erpe-Mere. © Koen Moreau

Volledig scherm Chauffeur Ludo Hayen is de mensen die zijn brandende vrachtwagen langs de E40 in Erpe-Mere hielpen blussen enorm dankbaar. © Koen Moreau

