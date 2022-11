Ongeduldige vrouw rijdt bijna agent aan nadat straat afgesloten was door brand: “Wou snel thuis zijn”

De feiten speelden zich af op 27 april van dit jaar in de Bosstraat in Erpe-Mere. Op dat moment was er een zware brand gaande in de straat waarbij ook asbestdeeltjes waren vrijgekomen. Daarom was de alles uit voorzorg volledig afgesloten voor het verkeer, maar F. had hier duidelijk moeite mee. In de eerste plaats was ze bijzonder agressief tegen de politie, maar nadien reed ze ook gewoon door waarbij de agent moest wegstappen om niet aangereden te worden. Meteen werd ze achtervolgd door een combi en niet veel later klemgereden in het midden van de straat. De vrouw haalde bij het manoeuvre ook nog een zeer hoge snelheid.