Omwonenden kijken ogen uit tijdens sloop E40 boven spoorlijn in Erpe-Mere: “Formidabel hoe dit georganiseerd is”

Aalst/Erpe-Mere Snelweg­brug bliksem­snel tegen de vlakte, E40 vroeger terug open dan gepland

Zaterdagavond werd om 21 uur de E40 in beide rijrichtingen afgesloten tussen Erpe-Mere en Aalst. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werd daar met vier grote kranen een brug over de snelweg gesloopt. Het opruimen van de brokstukken verliep vlotter dan gepland.

20 november