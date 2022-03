Oekraïense danser Viktor (28) start samen met Belgische familie inzamelactie: “Ik moest iets doen”

Die laatste huwde met dochter Thalyta en woont sindsdien, of toch wanneer hij niet op tournee is als danser, in Mere. Een plek van waar hij op tweeduizend kilometer afstand van zijn thuisstad machteloos toekijkt wat er in zijn land en dorp aan het gebeuren is. “Het is verschrikkelijk. Vooral de propagandamachine en het blinde geloof daarin door de Russen zijn hallucinant.”

Meest pijnlijk is echter het besef dat bijna al zijn familie en vrienden leven waar vandaag strijd wordt geleverd. “Veel vrienden dienden zich vrijwillig aan bij het leger. Anderen werden opgeroepen.” Zelf overwoog Victor eveneens op militair bijstand te bieden. “Maar dat zag mijn vrouw niet zitten en toegegeven, als danser heb ik ook weinig militaire bagage.”

Dat betekent echter niet dat Viktor aan de zijlijn blijft staan. “Ik heb besloten van hieruit me zo nuttig mogelijk te maken.” Daartoe startte hij samen met zijn Belgische familie een inzamelactie. “Het voorbije weekend voerden we al vier volle wagens naar een inzamelpunt in Zelzate en eind deze week rijden we nog eens.”

Dat doen Viktor en zijn schoonfamilie liefst met zo veel mogelijk spullen. ‘Tot donderdagavond mag men daarom kwalitatieve warme en thermische mannenkledij, babykleren en -verzorgingsproducten, medicijnen en powerbanks brengen. Ook tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo, hygiënische verbanden, luiers en voeding met een lange houdbaarheidsdatum en melkpoeder voor baby’s is meer dan welkom bij ons in de Kerkveldstraat 22 in Mere.”