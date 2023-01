Noah (10) haalt finale pianowedstrijd NMBS: “Helaas heeft hij geen schoolvriendjes om voor hem te stemmen”

Aalst 150 leerlingen geëvacu­eerd na indringen­de geur in klasloka­len

Bij BuSo De Horizon in de Molendreef in Aalst zijn vrijdagochtend 150 leerlingen geëvacueerd nadat ze allemaal keelpijn kregen door een indringende geur in het gebouw. Brandweer en politie deden een grondige controle, maar konden de oorzaak niet meteen aantreffen. Dit weekend zal er nog een grondigere controle plaatsvinden in de school.

13 januari