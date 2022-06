Nieuwe onderkomen, nieuw naam en nieuw logo voor karatefederatie: “We zitten helemaal in het nieuw”

Sportief Vlaanderen vindt meer en meer zijn weg naar Erpe-Mere. Het voormalige Belfiuskantoor langs de Oudenaardsesteenweg in Burst huisvest sinds september Karate Vlaanderen. “We zaten vroeger in Wetteren, maar vonden nu samen met Motorsport Vlaanderen onderdak bij de mensen van Judo Vlaanderen”, vertelt Anneleen Devlaminck. Een kruisbestuiving die bijzonder interessant is. “En waar we nu ook niet langer afsteken van naam”, lachen collega’s Katrien, Bidisha en Jason.